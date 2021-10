Kim Jong-un, soldati presi a martellate sulle mani per farlo divertire: il video dell'ultimo orrore in Corea

13 ottobre 2021 a

Prove di forza sulla tv di stato di Pyongyang. Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un in un chiaro messaggio agli Stati Uniti, ha voluto mostrare i soldati del suo esercito nel massimo della loro forma, mentre sono intenti a spaccare mattoni, spezzare catene, piegare sbarre di ferro e sdraiarsi su schegge di vetro e chiodi. Il tutto, ovviamente, sotto lo sguardo sempre attento del dittatore. Quella mandata in onda è una parata militare in cui i soldati, unità di professionisti, prendono parte a un'esibizione di auto-difesa.

Anche il giorno per Kim è speciale, in quanto si tratta dell'anniversario della fondazione del partito dei lavoratori. Presenti, oltre al leader, la sorella Yo Jong, i generali e i diversi maggiorenti del regime. Durante l'intera parata militare, che ha visto sfilare anche blindati e aeronautici, Kim ha tenuto un discorso in cui ha accusato gli Stati Uniti di essere "fonte di instabilità" nella penisola coreana, e ha annunciato l'obiettivo di una "capacità militare invincibile" dell'esercito nazionale.

La replica non si è fatta attendere. Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan, in un incontro con il suo collega sudcoreano Suh Hoon, ha sottolineato la necessità per la Corea del Nord di "astenersi da azioni che alzino la tensione e ha ribadito il sostegno Usa per il dialogo e la cooperazione inter-coreano".

