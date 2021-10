Regina Elisabetta, "adesso basta". A 95 anni, il drastico divieto dei medici: crolla un pezzo di Corona

15 ottobre 2021 a

Niente più Martini per la Regina Elisabetta, che così dovrà dire addio al rito del "bicchierino" serale. La Sovrana, 95 anni, deve rinunciare a questa abitudine su consiglio dei medici reali. Il divieto arriva alla vigilia del Giubileo di platino e del fitto calendario di impegni che a giugno vedrà protagonista Sua Maestà. A comunicare la notizia, stando al Daily Mail, un amico di famiglia, che ha riferito anche come la regina sia in buoni condizioni di salute.

La stessa fonte ha riferito anche che il bastone da passeggio, con cui Sua Maestà è stata vista camminare nei giorni scorsi durante diversi impegni in Galles, sarebbe stato utilizzato solo "per comodità" e non per particolari o preoccupanti motivi medici. In ogni caso, adesso alla Sovrana è stato consigliato di rinunciare all’alcol tranne che in occasioni speciali. Soprattutto in vista delle celebrazioni del Giubileo del prossimo giugno: "I suoi medici vogliono assicurarsi che sia il più in forma e in salute possibile".

A dire la sua è stata anche l'esperta reale Katie Nicholl: "Non è un grosso problema per lei, non è una grande bevitrice, ma sembra un po’ ingiusto che in questa fase della sua vita debba rinunciare a uno dei pochissimi piaceri che ha". Pur essendo stata vista poco in pubblico con drink e alcolici vari, pare che - proprio come suo figlio Carlo - la sua bevanda alcolica preferita sia proprio il Martin secco, a cui adesso dovrà dire addio. Le leggende su Sua Maestà comunque sono tante. Qualche tempo fa, per esempio, si diceva che oltre al Martini serale, la regina avesse sempre bevuto pure un bicchiere di vino dolce a cena. La defunta cugina Margaret Rhodes, invece, una volta disse che Elisabetta era nota per bere un bicchiere di champagne prima di andare a letto.

