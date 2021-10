Nita Marie, la star di Onlifans: "Con chi faccio cose a tre". L'ultima follia a luci rosse

16 ottobre 2021 a

L'ultima follia a luci rosse di Nita Marie, star di Onlyfans, è il "sesso a tre con Dio". Una frase che la donna, 45 anni, che si dichiara cristiana e vive in Colorado, ha detto in una intervista a This Morning. Nita, secondo quanto riporta Dagospia, sostiene che sia stato proprio Dio a chiederle di avviare un account su OnlyFans per raggiungere le persone "sole". Dopo una castità lunga sette anni, "ho riscoperto la mia sessualità" e da quel momento ha iniziato a pubblicare foto seminude online. "Stavo solo facendo servizi fotografici per la mia autostima".

"Naturalmente la maggior parte dei cristiani vuole fare ciò che è giusto agli occhi di Dio, quindi c’è stato un piccolo conflitto morale. Ma le risposte che continuavano ad arrivarmi nella testa erano due: la prima era che Dio voleva che celebrassi il mio corpo e amassi il mio corpo", prosegue Nita, "la seconda era che ci sono molte persone che non conoscono Dio. Sento che ci sono molte donne nella comunità delle modelle per adulti che sono state evitate dalla chiesa, io voglio essere una persona positiva".

Nita ha aggiunto che Dio è così coinvolto nella sua sessualità che vuole persino che si unisca a lei e suo marito in camera da letto ogni notte. "So che è divertente quando dici di fare una cosa a tre con Dio, ma in realtà si tratta solo di invitare Dio in camera da letto. Ho invitato Dio a far parte di tutto, compresa la mia vita sessuale". E ancora: "Sono molto più aperta con mio marito quando c’è Dio".

