Vladimir Putin brutale con la giornalista Usa: "Lei è anche una bella donna, ma...", un caso internazionale

"Lei è una bella donna, ma non ascolta": il presidente russo Vladimir Putin si è rivolto così a una giornalista americana che lo stava intervistando. Per questo è stato accusato di atteggiamenti sessisti nei confronti della reporter della Cnbc, Hadley Gamble. Il leader politico, infatti, prima l'ha definita "bella" e "graziosa", poi però ha sottolineato, subito dopo, come lei non fosse in grado di capire quello che lui stava dicendo.

L'intervista incriminata è avvenuta qualche giorno fa, nel corso della settimana dell'energia russa. Mentre l'oggetto della contesa erano i prezzi del gas. Un argomento evidentemente caro a Putin, che non ha gradito il modo di fare della giornalista che aveva di fronte. E così ha perso la pazienza, nel bel mezzo del dibattito è sbottato: "Lei è una bella donna, davvero graziosa. Ma le dico una cosa e lei mi dice immediatamente il contrario, come se non avesse sentito quello che ho detto".

"Stiamo aumentando le forniture all'Europa, solo Gazprom del 10%. La Russia ha aumentato le forniture del 15%. Stiamo aumentando, non diminuendo, le forniture. Ho davvero detto qualcosa di così difficile da capire?", ha continuato Putin, rispondendo in maniera stizzita, dopo essere stato incalzato sulla questione dalla reporter.

