Covid, tornano lockdown e coprifuoco: l'incubo è ancora realtà, il Paese devastato. Vaccino al 50%

Mentre in Italia continuano a tenere banco le proteste contro il Green Pass, visto come una misura da "dittatura sanitaria", in altre parti del mondo si torna invece in lockdown. E questo dovrebbe far riflettere molti sul fatto che la linea scelta dal governo presieduto da Mario Draghi si sta rivelando la migliore per tenere sotto controllo la situazione epidemiologica e allo stesso tempo riacquistare libertà.

Merito di una campagna vaccinale che ha raggiunto oltre l'80 per cento della popolazione con doppia dose e di un Green Pass che, nonostante le polemiche ideologiche o pretestuose, si sta rivelando uno strumento prezioso per garantire maggior sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro. Chi invece non se la sta passando bene quanto l'Italia è la Lettonia, che si trova avviata verso un nuovo lockdown: a causa di un nuovo boom di contagi e di ricoveri ospedalieri, il premier Krisjanis Karins ha annunciato l'arrivo di nuove chiusure e restrizioni, che dureranno per almeno un mese.

In Lettonia la campagna vaccinale ha fatto flop, non riuscendo a coprire abbastanza popolazione. Di conseguenza si rendono necessarie misure drastiche, che l'Italia per fortuna si è lasciata alle spalle da un anno: da giovedì 21 ottobre, e almeno fino al 15 novembre, la Lettonia ha infatti decidere di chiudere quasi tutto, di istituire il coprifuoco alle 20 e di tornare al lavoro a distanza per quanto possibile. Questo perché meno della metà della popolazione ha completato il ciclo vaccinale.

