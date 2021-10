Regina Elisabetta furiosa per il nuovo premio: "Datelo a qualcun altro"

19 ottobre 2021 a

"Non sono vecchia": la Regina Elisabetta ha rifiutato il premio "The Oldie of The Year”, ovvero "L'anziano dell'anno", generalmente assegnato a personalità non giovanissime - come suggerisce il nome - che si siano distinte in specifici campi. Tutto è iniziato lo scorso 30 luglio, quando il segretario privato della monarca, Sir Edward Young, ha inviato a Balmoral l’annuncio che la Regina avrebbe ricevuto questo importante premio. A Young, infatti, era stata inviata una lettera direttamente dal presidente del premio, Gyles Brandreth.

Venuta a sapere di ciò, però, la Sovrana non sarebbe stata contentissima. Epica la risposta con cui ha deciso di rifiutare: "Sua Maestà ritiene che si è vecchi quando ci si sente vecchi, come tale non crede di soddisfare i requisiti pertinenti per poter accettare e spera che possiate trovare un più degno destinatario”. Le sue parole, neanche a dirlo, sono diventate subito virali. Nonostante i suoi 95 anni, insomma, Elisabetta non vuole passare per "l'anziana del 2021".

Come ricorda il Giornale, inoltre, la Regina non è la prima a ricevere questo premio all'interno della famiglia reale. Nel 2011 venne assegnato anche all'ormai defunto principe Filippo, marito della Sovrana. Lui, però, accettò e rispose in maniera sarcastica e malinconica allo stesso tempo: "Gli anni stanno passando più veloci e la carcassa sta perdendo pezzi”.

