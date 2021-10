Regina Elisabetta in ospedale, fonti certe: "Le parole del principe Filippo", Gran Bretagna in ansia

22 ottobre 2021 a

La Regina Elisabetta è stata costretta a un breve ricovero in ospedale, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 20 ottobre, per effettuare degli “esami preliminari”. La notizia ha gettato nel panico il Regno Unito, evidentemente non ancora pronto a perdere l’ormai 95enne e amatissima sovrana. La quale è rientrata a Buckingham Palace, dove dovrà osservare un periodo di riposo pressoché assoluto.

Le sono concessi infatti soltanto “lavori leggeri”, che non richiedano particolari sforzi o spostamenti: è infatti stato cancellato il viaggio in Irlanda del Nord che era previsto all’inizio della settimana. Tra l’altro la biografa reale Angela Levin ha rassicurato i sudditi inglesi e si è anche lanciata in una ricostruzione di quello che il principe Filippo avrebbe consigliato alla moglie regina in una situazione del genere: “Le avrebbe detto di fermarsi, di non andare a così tanti impegni e di rilassarsi un po’”.

Secondo la biografa reale, la sovrana sta affrontando “un conflitto tra il suo fisico e la sua testa”, con quest’ultima che la spinge ancora ad assolvere ai suoi compiti come se fosse nel pieno delle forze. Ma già tutto quello che riesce a fare a 95 anni è sbalorditivo: non deve forzare, se vuole continuare a preservarsi.

