New York, donna massacrata senza ragione per strada: il video che sconvolge gli Usa

Una scena brutale e di una violenza pazzesca a New York. Una donna è stata aggredita in strada mentre passeggiava in pieno giorno per le strade di Manhattan. L'incidente, riporta Dagospia, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza ed è subito diventato virale.

Nel video si vede la donna camminare sul marciapiede quando da dietro sbuca un uomo che corre, si avvicina alla vittima, le afferra i capelli e la trascina per terra.

Questa è solo una delle ultime aggressioni registrate nelle strade di New York, che da mesi ormai vede un forte aumento della criminalità. Gli ultimi dati della polizia mostrano che c'è stato un incremento di quasi l’8 per cento delle aggressioni criminali rispetto al 2020. Nell’ultimo mese, inoltre, le segnalazioni sono aumentate del 18,6 per cento.

