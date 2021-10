Jayne Rivera, orrore dell'influencer in questa foto: cosa compare dietro di lei

28 ottobre 2021 a

a

a

Uno scatto che ha indignato molti quello di Jayne Rivera, nota influencer di fitness della Florida. La 20enne, celebre su Tik Tok, si è fatta immortalare davanti alla bara aperta del padre. Lei, abito-blazer nero aderente, è in piedi a fianco della bara adornata con una bandiera americana. "Vola via, mia farfalla. Riposa in pace papino, eri il mio migliore amico. Hai avuto una grande vita", scrive sulla foto condivisa sui social. Inutile dire che sono stati molti gli utenti che non hanno preso bene la scelta della Rivera.

"Normale decorso". Muore a soli 33 anni, la fine orribile di questa nota influencer: fan increduli

"Che cos'è? Un servizio fotografico delle pompe funebri? Vergogna", scrive un follower mentre altri hanno addirittura smesso di seguirla. E ancora, si legge: "Non è quello che avrei fatto, anche se il dolore è una cosa strana", oppure, "Forse criticare questa ragazza il giorno del funerale di suo padre è una cosa che si potrebbe scegliere di non fare".

"Sembrava lo sapesse". Influencer muore in un incidente stradale, quello strano sospetto sul suo ultimo (e inquietante) messaggio | Guarda

Insomma, le critiche non sono mancate ma l'influencer continua a difendersi. In un'intervista alla NBC News Jayne ha detto che "comprende le reazioni negative", ma spiega che le foto sono state scattate con le migliori intenzioni e che suo padre "avrebbe approvato se fosse stato ancora vivo". La polemica però non sembra essere ancora finita.

Vedete Emily Ratajkowski? Cosa le spunta dalla borsetta: una colossale figuraccia in mondovisione, dall'Italia | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.