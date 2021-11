Covid, il gene che ti condanna a morte: i tuoi polmoni non reggono

05 novembre 2021 a

a

a

È stato scoperto un gene collegato al Covid che raddoppia i rischi di decesso per insufficienza polmonare. Lo studio è stato condotto dai ricercatori dell’Università di Oxford: a darne notizia è il Guardian, che ha sottolineato come la versione ad alto rischio di tale gene è presente nel 60% delle persone provenienti dall’Asia meridionale, mentre per quelle di origine europea la percentuale scene addirittura al 15%.

Video su questo argomento Spunta la lettera incriminata: Wuahn, la ricerca sul Covid pagata dagli americani? All'origine della pandemia

Una sicurezza restituita dallo studio è che il ciclo completo di vaccinazione consente di ridurre di molto anche questo tipo di rischio, ma l’obiettivo principale è un altro: far luce sul motivo per cui alcune comunità nel Regno Unito e nell’Asia meridionale sono a maggior rischio di Covid. Una spiegazione definitiva non è stato possibile averla, ma i ricercatori hanno riscontrato che “la versione rischiosa del gene sia presente in circa il 2% delle persone di origine afro-caraibica e nell’1,8% di persone di origine orientale”.

Vaccino, addio: da Pfizer la pillola che cura il Covid. Ricoveri e decessi: ecco le cifre impressionanti

Quindi la scoperta consiste nel fatto che il gene non colpisce allo stesso modo tutte le stesse popolazioni, ma resta da capire perché. “L’aumento del rischio - si legge su Nature Genetics, che ha pubblicato lo studio - è dovuto a una differenza nel Dna che fa da interruttore per l’attivazione di un ben preciso gene”. Per fortuna le persone portatrici di questo gene rispondono normalmente ai vaccini: non influisce infatti sul sistema sanitario.

Video su questo argomento "Pandemia dei non vaccinati". Locatelli, le terapie intensive parlano chiaro: i dati ufficiali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.