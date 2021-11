New York, i pompieri sfondano il muro: immagini sconvolgenti, cosa trovano dentro

07 novembre 2021 a

Sconcertante intervento per i pompieri di Syracuse, nello stato americano di New York. I vigili del fuoco sono arrivati al Landmark Theatre dopo aver ricevuto la segnalazione di una persona intrappolata dentro un muro. I dipendenti avevano sentito un uomo urlare, chiedere aiuto e sbattere i pugni contro il muro. Dopo l'iniziale e più che comprensibile sconcerto, ecco la chiamata alla più vicina caserma dei pompieri.

All'arrivo sul posto, la compagnia di soccorso 1 si è ritrovata davanti una situazione surreale, immaginiamo con pochi precedenti. Dopo avar fatto un buco nel muro - spiega lo stesso Dipartimento su Facebook, dove ha condiviso le foto dell'intervento - e aver utilizzato una telecamera a fibra ottica, i pompieri sono riusciti a individuare la posizione esatta dell'uomo, potendo così estrarlo dal muro senza ferirlo. Lunghe le operazioni, visto che sono stati tagliati diversi strati di "cartongesso, piastrelle e argilla strutturale".

Ancora maggiore la sorpresa al momento di estrarre la vittima: un uomo bianco completamente nudo, subito trasportato e ricoverato all'Upstate University Hospital. Ancora non è chiaro, però, come abbia fatto l'uomo, senza vestiti, ad accedere all'area dietro il muro. Secondo le prime ipotesi, l'uomo sarebbe rimasto incastrato nell'intercapedine addirittura per due o tre giorni.

