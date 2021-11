Regina Elisabetta, il sadismo contro Kate Middleton: "Cosa la costringe a mangiare", indiscrezioni sbalorditive

12 novembre 2021 a

Quella del Natale, con tutte le sue regole e le sue tradizioni, è una festività cui la Regina Elisabetta è molto legata. La Sovrana ama trascorrerlo nella sua tenuta di Sandringham, come quando era piccola. Tutto viene organizzato alla perfezione per quel giorno, compresi giochi e passatempi, che tengono impegnata tutta la Royal family. Tra questi ce n’è uno in particolare che risale al 1900, quando venne introdotta da Re Edoardo VII.

Il nonno di Elisabetta pesava ogni membro della famiglia all’arrivo a Sandringham e poi lo faceva di nuovo poco prima del ritorno: voleva assicurarsi di aver nutrito a sufficienza i suoi ospiti. Sua Maestà ha mandato avanti questa tradizione. E così ogni anno accoglie i suoi ospiti con taccuino e registro pesi alla mano. Kate Middleton, però, si troverebbe piuttosto in difficoltà con questo gioco.

La moglie del principe William, infatti, è molto attenta alla linea e sceglie sempre un'alimentazione sana ed equilibrata. Ecco perché il gioco organizzato dalla Sovrana a Natale le sembra quasi un incubo. In ogni caso, fa un'eccezione solo per la Regina: mangia più del solito per superare la prova bilancia. Il suo fisico, però, resta perfetto, come dimostrano le immagini della sua ultima apparizione pubblica, quando si è fatta vedere all’Imperial War Museum per l'inaugurazione di due nuove gallerie.

