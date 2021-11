Meghan Markle, scollatura esagerata e il dettaglio sul seno: sul red carpet si girano tutti

12 novembre 2021 a

a

a

Una ardita Meghan Markle fa voltare tutti i presenti al Salute to Freedom, il galà in onore dei veterani americani in occasione del Veterans Day. L'11 novembre la duchessa di Sussex si è presentata insieme al consorte, principe Harry, sfoggiando un clamoroso abito da sera rosso fuoco con scollatura abissale e notevole spacco sulla coscia destra. Roba da Hollywood, insomma.

Video su questo argomento "Non credete a una parola di quel che dice". Colpo di grazia a Meghan Markle, l'ex assistente vuota il sacco: chi è davvero la Duchessa

Ad attirare l'attenzione l'abito da soirée firmato Carolina Herrera, come detto, con spalline sottilissime che lasciavano braccia, spalle e schiena nude. E poi, come sottolinea Tgcom24, una grossa "novità": i capelli non più liberi, selvaggi e un po' scompigliati, che tante critiche le avevano attirato ai tempi della vita di Corte a Buckingham Palace, ma raccolti in un semplicissimo ed elegante chignon. Quasi un "messaggio" alla Regina Elisabetta e alla cognata Kate Middleton, decisamente più ligie all'etichetta reale di lei.

Video su questo argomento "La Regina usa codici segreti per attaccarci". Meghan e Harry, il più clamoroso dei sospetti



Dal 2020 Meghan e Harry hanno di fatto tagliato i ponti con Buckingham Palace, visto che dopo il trasferimento nella loro nuova casa, una splendida villa a Santa Barbara, California, si sono poi susseguite biografie piccanti e interviste alla dinamite, che hanno molto ferito la Corona.



Video su questo argomento Kate Middleton, le voci sul documentario: dopo i 73 milioni incassati da Meghan e Harry...

Quindi, altro due dettagli decisamente degni di nota: un papavero appuntato sul seno e un tennis di diamanti che apparteneva alla suocera "mancata", l'indimenticabile Lady Diana mamma di Harry.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.