Charlene di Monaco? Non proprio: con chi si presenta a Dubai il principe Alberto. Terremoto a corte

Da quando Charlene è tornata a casa dalla sua famiglia, non si sono placate un attimo le voci sulla crisi col marito Alberto. Ad alimentare questo gossip adesso è anche una strana assenza: la principessa ha già disertato il primo impegno ufficiale. Il marito, infatti, è volato a Dubai per la giornata che l’Expo ha dedicato al Principato, inaugurando il suo padiglione, senza avere Charlene al suo fianco. Con lui c'era sua sorella Stephanie e i figli di quest'ultima.

Ovviamente l’assenza della principessa non è passata inosservata. Qualche giorno prima dell'evento, Alberto aveva detto: “Prenderemo questa decisione all’ultimo minuto”. E poi aveva fatto riferimento alle precarie condizioni di salute della moglie. L'assenza di Charlene, quindi, potrebbe essere dovuta anche al fatto che non si sia ancora completamente rimessa e che abbia bisogno di ulteriore riposo.

Dall'altra parte, però, c'è chi continua a pensare che tra i coniugi sia in corso una crisi senza precedenti. Le voci sulla loro rottura hanno iniziato a circolare quando la principessa si trovava in Sudafrica, dove poi è rimasta per diversi mesi a causa di un'infezione e di tre interventi chirurgici. Alberto, però, ha sempre negato tutto. Le cose, comunque, non sembrano essere migliorate col ritorno di Charlene a Palazzo. Stando a sua cognata Chantell Wittstock, infatti, la principessa avrebbe deciso di andare a vivere da sola, a poca distanza dal marito, in un piccolo appartamento. Così da riprendersi dai suoi problemi di salute lontana dagli impegni di Corte. Questa notizia, però, è stata smentita in un secondo momento dalla stessa Chantell: “La principessa è estremamente felice di essere tornata a casa con la sua famiglia, starà con suo marito e i suoi figli”, ha detto a News24.

