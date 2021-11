Clima impazzito, invasione di scorpioni: "500 persone morse", chi piomba nel terrore

14 novembre 2021 a

Il cambiamento climatico sta causando danni senza precedenti. Tra questi, c'è anche la piaga degli scorpioni, che negli ultimi giorni hanno morso oltre 500 persone dopo essersi spinti nei centri abitati a causa delle insolite piogge torrenziali. È successo ad Assuan, in Egitto. "503 cittadini hanno ricevuto un antidoto, dopo essere stati morsi da scorpioni che hanno lasciato le loro tane a causa delle piogge torrenziali", ha dichiarato Khaled Abdel Ghaffar, il ministro dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica, ma anche ministro della Salute ad interim.

In un primo momento un sottosegretario del Ministero della Salute, Ehab Hanafy, aveva affermato che "3 persone sono state uccise e altre 450 sono rimaste ferite da punture di scorpione a causa del maltempo e delle ultime inondazioni che hanno colpito ieri Assuan". Ma le morti per avvelenamento poi sono state smentite. Generalmente, infatti, le punture di scorpione non sono fatali, ma causano solo dolore, intorpidimento, formicolio e gonfiore.

Nei casi più gravi, invece, possono essere riscontrate difficoltà di respirazione, contrazioni muscolari, anormali movimenti di collo e occhi, salivazione, sudorazione, nausea, vomito, ipertensione, tachicardia, irrequietezza o eccitabilità. Nel frattempo ad Assuan, per garantire la sicurezza degli studenti, oggi le scuole sono rimaste chiuse. Il ministro della Salute, infine, ha rassicurato i cittadini sulla disponibilità di una scorta strategica di antidoti contro le punture di scorpioni e serpenti in tutti gli ospedali del Paese.

