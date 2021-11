Pfizer, dati truccati sulle reazioni? Inquietante: che fine ha fatto la donna che ha denunciato

14 novembre 2021 a

a

a

Aveva denunciato diversi errori nei trial dei vaccini Pfizer in fase tre, prima della loro definitiva approvazione. Adesso Brook Jackson, che per le sue dichiarazioni lo scorso 5 novembre ha fatto perdere al colosso farmaceutico BionTech-Pfizer il 20% in Borsa, non è più dirigente all'interno di Ventavia, il centro di ricerca per il quale lavorava, e che ha supportato Pfizer nelle sperimentazioni. E' stata licenziata. Sentita dal Fatto Quotidiano, ha detto: "Io ho riferito le mie preoccupazioni alla Fda alla fine di settembre 2020. All’epoca, è vero, c’erano circa mille soggetti arruolati nel trial. Ma Ventavia, nonostante le mie denunce di irregolarità, ha continuato ad arruolare anche dopo".

Crollo della protezione, qual è il vaccino peggiore: differenza abissale, ecco chi rischia

Poi ha continuato: "E comunque, fossero anche solo quei mille volontari, sono stati esposti a rischi irragionevoli, dovuti per esempio alle incongruenze nell’etichettatura del vaccino per il gruppo dei soggetti trattati e per il gruppo placebo, o alla cattiva conservazione del siero dovuta all’escursione termica a cui sono state sottoposte le fiale". Riguardo al suo licenziamento, invece, ha detto: "Era un venerdì, ma stavo lavorando da casa perché mio figlio era malato. Ho passato tutta la mattina a rispondere alle email, dopo qualche ora il computer mi chiede di reinserire la mia password, perché ero stata disconnessa".

"Perché i vaccini uccidono". Bob Kennedy jr, delirio no vax: l'agghiacciante teoria del leader del movimento

L'azienda l'avrebbe chiamata dicendole che non fosse “adatta” alla posizione che ricopriva. Dopo la denuncia fatta alla Fda, invece, ha raccontato: "Mi chiamò l’ispettore Banu Kannon del Cber. Per più di un’ora discutemmo al telefono del mio report. Poi, silenzio. Non è stato dato alcun seguito alle mie denunce". Lei, però, sembra andare dritta per la sua strada: "Trovo preoccupante che solo 9 siti di sperimentazione su 153 siano stati ispezionati. È un problema strutturale quello dei controlli". Tornando sul licenziamento, infine, ha aggiunto: "Penso sia stata una ritorsione. Non si respira oggi un bel clima per chi muove critiche o esprime perplessità".

"Il vincitore è... Pfizer". L'ultimo delirio di Francesca Donato: ecco il video che svela il "complotto" sul vaccino | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.