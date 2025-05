Luciano Gattinoni sul Covid in Germania: "Naturisti, druidi e anti-scienza. Ecco perché il Paese è travolto"

«Sì, i dati dicono che la Germania è investita dalla quarta ondata dell'epidemia di Covid, ma la realtà ospedaliera che io vivo tutti i giorni è completamente diversa. Non c'è emergenza in terapia intensiva». Luciano Gattinoni non si scompone mai: «Ogni giorno che passa ci avvicina alla morte e la scienza si fa a posteriori, che talvolta significa anche posteri, un po' come il domani, non dà certezze, solo verità provvisorie, destinate a essere avvalorate, o smentite, dal tempo e dall'esperienza». Il medico filosofo, anestesista e rianimatore, ex primario del Policlinico di Milano, da anni in trasferta a Göttingen, Bassa Sassonia, è stato il primo a curare a pancia in giù i malati di Corona, la cosiddetta tecnica dei "pronati". Per un anno è stato nella nazione europea che più ha tenuto sotto controllo il virus, mentre l'Italia era nel caos. Oggi le parti si sono invertite. La Germania viaggia oltre i 50mila contagiati giornalieri e a destare preoccupazione, oltre il numero, è l'accelerazione, visto che solo una settimana fa i nuovi positivi quotidiani erano meno di 40mila. Il professore per una volta si sbilancia: «Merito dei vaccini. Fanno bene i tedeschi a chiamare la quarta ondata "l'epidemia dei non vaccinati". Sui dati non si discute, l'80% dei ricoveri è di pazienti che non si sono immunizzati».

Condivide le decisioni del governo tedesco di imporre l'obbligo di Green Pass per accedere a eventi pubblici?

«È un modo per mettere in maggiore sicurezza i luoghi di incontro. Qui in Germania c'è un'autonomia regionale sanitaria più marcata che in Italia; di fatto ogni Land fa quel che vuole. I primi a ripartire con le chiusure sono stati Berlino e la Turingia, probabile che saranno imitati. Il Green pass poi serve per indurre le persone a immunizzarsi».

Perché il virus è ripartito dalla Germania?

«I fattori possono essere vari. Il più certo è che il numero dei tedeschi vaccinati è relativamente basso: siamo ancora sotto il 65% della popolazione contro l'85% degli italiani».

Come se lo spiega dai tedeschi, che nel nostro immaginario sono così razionali e ligi alle regole?

«C'è uno strano naturismo anti-scientista in Germania, una sorta di ambientalismo ancestrale che considera buono tutto ciò che è naturale e maligno tutto ciò che interviene per alterare il corso della natura. Qui i druidi del bosco esercitano un grande fascino, non a caso il numero di vegani è mostruosamente maggiore rispetto all'Italia».

Il vaccino sarebbe un prodotto del maligno per i no vax?

«Tutta la medicina, specie quella chimica, è vissuta da una fascia della popolazione tedesca, nella quale pullulano i no vax, come qualcosa che agisce contro natura, e quindi è fondamentalmente sbagliato perché altera i processi umani. E di questa mentalità, o sentimento se preferisce chiamarlo così, la Germania è vittima».

In che senso, professore?

«Anche il Covid, essendo un virus, è frutto della natura, e per sopravvivere ci aggredisce e genera l'epidemia. Certi no vax dovrebbero rileggersi Leopardi: la natura è matrigna e bieca, la scienza salva l'uomo. Ma dire queste cose a un no vax è fiato sprecato».

Mi descrive i no vax come adepti di una sorta di religione. Ecco perché il Green pass non ha effetto sudi loro...

«Ciononostante sono a favore del lockdown per i non vaccinati, di cui si sta parlando in Germania; se non altro, per consentire agli altri di vivere. Male dirò di più: io credo che andrebbe introdotto l'obbligo di vaccinazione, almeno per le categorie di lavoratori più a contatto con il pubblico e per chi vuole frequentare stadi, cinema o ristoranti. Non mi basta il tampone che attesta che in quel momento si è negativi».

Lei vuol beccarsi un'accusa di essere antidemocratico...

«La Costituzione ti consente la libertà di scegliere di non vaccinarti, ma l'obbligatorietà in emergenza non è scandalosa quando è necessaria a tutelare la comunità».

Siamo allo scontro tra vaccinati e non vaccinati: è il trionfo della scienza o dell'anti-scienza?

«Se si guarda ai risultati del vaccino, è il trionfo della scienza. L'esistenza di facinorosi non legittima a dire che sta vincendo l'anti-scienza. Forse si dimentica che in tempi non lontanissimi gli scienziati finivano anche sul rogo. Oggi, a differenza di un tempo, è la minoranza e non la maggioranza che scambia gli scienziati per degli stregoni o per strumenti del potere».