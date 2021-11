Regina Elisabetta, "non è più come prima": riappare in un pubblico così, drammatica conferma sulla sua salute

17 novembre 2021 a

C’è grande apprensione in Regno Unito per le condizioni di salute della regina Elisabetta, che nell’ultimo mese ha dovuto rinunciare a diversi eventi pubblici a causa del riposo imposto dai medici, dopo che la sovrana aveva trascorso una notte in ospedale. Oggi, mercoledì 17 novembre, la regina ha voluto rassicurare la nazione dando sue notizie ufficiali e riapparendo in pubblico.

Anche se in realtà non è proprio così, perché è stato il generale Nick Carter a raggiungerla al castello di Windsor, a conferma del fatto che al momento è altamente sconsigliato per la sovrana di lasciare le sue stanze, avendo anche problemi con la schiena. D’altronde l’incontro con il generale Carter rientrava nella categoria “impegni reali leggeri” e quindi non vi era motivo di saltarlo. Un segnale positivo per la nazione, che si era preoccupata moltissimo a causa del forfait dell’ultimo minuto per la cerimonia del Remembrance Day.

Pur essendo affaticata, la regina ci tiene a rassicurare tutti: anche nella sua cerchia al momento non trapela grande preoccupazione nell’immediato per la salute di Elisabetta, che deve fare i conti con i suoi 95 anni. A riguardo si è espresso anche il figlio, il principe Carlo, che è impegnato in una visita in Giordana: “Sta benone, grazie - ha risposto a chi gli ha chiesto delle condizioni di sua madre - il fatto è che quando arrivi a 95 anni non è facile come prima. È già abbastanza difficile per me che ne ho 73”.

