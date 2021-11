Zac Stacy, l'ex super-star del football massacra di botte la compagna: Usa sotto-choc, il video dell'orrore

19 novembre 2021 a

Il video è di una violenza insopportabile. Zac Stacy ex campione di football americano (è stato nei New York Jets) è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di casa sua mentre pesta violentemente la sua fidanzata Kristin Evans. Le immagini sono terrificanti: lui la prende a pugni, la spinge, la insulta, la scaraventa contro la tv. Il tutto davanti al loro bambino di soli cinque mesi. Il video, pubblicato dalla stessa vittima sui social, sta facendo il giro della rete mentre la polizia della Florida ha emesso un mandato di cattura nei confronti di Stacy, visto che dopo questo ennesimo raptus si è dato alla fuga.

Secondo quanto riporta il sito del Corriere, Zac Stacy aveva già abusato di lei, quando era incinta. Un crescendo di violenze che si è concluso con l'ultima aggressione visto che ora la vittima ha deciso di porre fine a questo orrore e di denunciare le violenze. L'uomo, che è ricercato dalla polizia, si sarebbe rifugiato vicino a Nashville, in Tennessee: "La polizia è venuta a casa e non ha creduto, all’inizio, che tutto questo fosse così grave da richiedere un arresto immediato", ha raccontato la Kristin.

Zac e Kristin si erano conosciuti nel gennaio del 2019 ma da questa estate vivevano di fatto separati in casa: "Mi ha preso a pugni più volte in testa. L’ho pregato di fermarsi perché il bambino era sul divano a pochi metri da dove mi ha dato un pugno", ha denunciato la Evans. "Poi mi ha preso in braccio e mi ha gettato contro la tv. Mentre ero per terra, Zac ha iniziato a urlarmi contro. Poi mi ha sbattuto ancora per terra. Temevo per la mia vita".

