Charlene di Monaco, il messaggio straziante dei figli alla finestra: cosa hanno scritto sui cartelli

E' straziante vedere i figli di Charlene, di nuovo senza la loro mamma. "Ci manchi mamma", "Mamma ti amiamo", hanno scritto Jacques e Gabriella su due cartelli apparsi oggi 19 novembre al balcone del Palazzo Reale del Principato di Monaco, dove si è celebrata la festa nazionale. Charlene, infatti, non c'era alle celebrazioni e gli occhi sono stati tutti puntati sul piccolo Jacques, vestito nella sua uniforme ufficiale, sulla sorella gemella Gabriella, in rosa confetto, e su quei due fogli con cuori rossi e poche parole, molto intense.

Il messaggio dei gemelli di 6 anni, circondati dal papà e dalle zie Caroline e Stephanie, ha commosso tutto il Principato, in apprensione per le condizioni della principessa. Il principe Alberto nelle ultime ore ha rilasciato diverse dichiarazioni sullo stato di salute fisica e mentale della moglie. Al suo rientro nel principato, il principe ha organizzato una riunione di famiglia, "quello che voleva" Charlene, consapevole di "aver bisogno di aiuto". In alcune interviste pubblicate oggi, il principe riferisce che il malessere della moglie, "apparsa sempre più fragile", si è manifestato già dopo poche ore trascorse in famiglia, durante un incontro con i suoi fratelli e cognata.

E' stata lei stessa a riconoscere di aver bisogno di aiuto. "Sapeva già che la cosa migliore da fare era andare a riposarsi e sottoporsi a un vero trattamento medico. E non a Monaco. Per motivi di privacy, dovrebbe essere un posto fuori Monaco", ha spiegato Alberto. Secondo la stampa francese si tratta di depressione, una diagnosi in parte evocata dallo stesso principe che ha accennato a problemi di salute mentale, dicendo che "è stata sopraffatta e non ha potuto affrontare i doveri ufficiali, la vita in generale o anche la vita familiare" e soffre di "esaurimento, sia emotivo che fisico".

