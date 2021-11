Regina Elisabetta, tensione a palazzo: "Voglio andarci", l'evento familiare che i medici vogliono negarle

20 novembre 2021 a

a

a

Più di un mese fa la regina Elisabetta aveva trascorso una notte in ospedale a scopo precauzionale e da allora è stata costretta a rinunciare a molti impegni istituzionali in presenza. I medici le hanno raccomandato fortemente di stare nelle sue stanze e di riposare il più possibile, a costo anche di saltare appuntamenti importanti ai quali la sovrana tiene particolarmente.

"Grazie per il pensiero". Mai visto, a chi ha spedito questa lettera la Regina Elisabetta: clamoroso in Italia | Guarda

Ma d’altronde a 95 anni, e dopo un periodo molto difficile tra il Covid e soprattutto la morte dell’amatissimo marito Filippo, la salute della regina Elisabetta va tenuta sotto stretto controllo. È quindi naturale che i suoi medici siano molto apprensivi, soprattutto per quanto riguarda i problemi alla schiena. Adesso però la sovrana si sarebbe impuntata perché vorrebbe partecipare al battesimo congiunto dei figli di due sue nipoti, la principessa Eugenie e Zara Tindall. La cerimonia si svolgerà nella cappella di All Saints, una fonte di Bukingham Palace ha fatto sapere che la regina è molto “agguerrita” a riguardo.

Meghan Markle torna in tv? "Perché quest'immagine manda fuori di testa di Windsor", il dettaglio

“Ci tiene ad esserci per un lieto evento, dopo un lungo periodo di difficoltà per tutta la famiglia reale, a cominciare proprio dalla sovrana”, è la confidenza fatta all’Evening Standard. La regina è molto affezionata alle due nipoti, per questo ci terrebbe molto a essere presente al battesimo congiunto.

"Non la vedremo più tanto spesso". Regina Elisabetta, filtrano voci drammatiche sulla sua salute

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.