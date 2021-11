Indianapolis, guardate questo pedone: incidente d'auto mostruoso, un video sconvolgente

23 novembre 2021 a

Un vero e proprio miracolato. Un video pubblicato dal sito del tabloid inglese Daily Mail mostra il momento esatto in cui un ignaro pedone, attraversando sovrappensiero le strisce pedonali a un incrocio, si vede letteralmente sfiorare dalla morte.

Le immagini provengono da Indianapolis e risalgono al 17 ottobre scorso. Siamo all'incrocio tra la 82nd Street e Hague Road, la daschcam (la telecamera di bordo posta sul cruscotto e obbligatoria per questioni di assicurazione in molti Paesi del mondo) riprende quanto accade a un semaforo. Un autista passa col rosso e si contra con un altro veicolo.





L'impatto è violentissimo, le conseguenze drammatiche: la prima auto vola letteralmente in aria, impennandosi dopo l'urto, e atterra su una terza auto non coinvolta inizialmente nel tamponamento. In quei pochi, precisi istanti un signore di mezza età sta attraversando placidamente la strada, con il verde. Solo il rumore terrificante dello schianto alle sue spalle gli fa intuire che qualcosa di drammatico sta succedendo a pochi metri da lui.



Nemmeno il tempo di girarsi e un'auto fuori controllo lo sfiora, letteralmente. Sarebbe bastato un passo un po' più lento o qualche centimetro più alla sua sinistra e l'uomo sarebbe stato travolto dalle lamiere diventate un proiettile impazzito. Il mezzo travolto è finito a lato della carreggiata dove il pedone stava ancora attraversando, atterrando sul cofano di un suv Jaguar bianco che era fermo al semaforo. Un disastroso effetto a catena.

