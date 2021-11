Charles Leclerc, Mattia Binotto svela il suo segreto: "Vincerà il mondiale. È un fenomeno: quando guida..."

26 novembre 2021 a

Charles Leclerc ha già dato dato sfoggio del proprio talento alla guida della Ferrari SF90. Con due vittorie, sette pole position e dieci piazzamenti sul podio, ha convinto i vertici di Maranello che hanno liquidato Sebastian Vettel. Negli ultimi due anni la Ferrari si è allontanata dal vertice della classifica: Leclerc ha sommato infatti tre soli piazzamenti sul podio negli ultimi 37 gran premi.

Ma Leclerc resta il leader della scuderia. Lo ha confermato anche Mattia Binotto: “Abbiamo investito su di lui a lungo termine perché siamo pienamente convinti che sarà l’uomo che diventerà il prossimo campione del mondo. Se e quando la Ferrari produrrà una macchina capace di battagliare per il titolo, sarà Leclerc a guidare questa campagna. Per prima cosa lo conosciamo sin dall’inizio della sua carriera, parliamo di un pilota molto talentuoso e questa è la priorità. È molto veloce e non solo sul giro singolo. Quando è in gara, la sua capacità di difendersi e attaccare senza perdere il ritmo è qualcosa di eccezionale. Ho sempre in mente Monza 2019 e la sua difesa su Hamilton, o quella contro Max a Silverstone. Ha un talento fantastico“, ha ribadito Binotto.

“Il modo in cui gestisce le gomme adesso è incredibilmente diverso rispetto a quando ha iniziato. Ha sviluppato in maniera significativa la sua sensibilità in macchina e sulle gomme. Questo distingue i talentuosi dai buoni piloti. Se hai talento sei capace di tirar fuori tutto dalla macchina, mettendo insieme un giro fantastico. Questo era il caso di Michael e Fernando. Se pensiamo ai tifosi, certamente Charles riflette lo spirito di Gilles Villeneuve. E questo sarà ancor più vero quando inizierà a vincere i campionati. Leclerc è stato con noi sin dall’inizio e per la Ferrari è stato grandioso scoprire un talento del genere”, ha spiegato Binotto. Bisogna ora solo vedere come la prenderà Carlos Sainz junior.

