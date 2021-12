Joe Biden, colpi di tosse in pubblico: non riesce ad andare avanti, panico alla Casa Bianca

04 dicembre 2021 a

Joe Biden ha seminato il panico alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti è raffreddato e durante una conferenza stampa non ha fatto altro che tossire. Nulla di grave per lui, che ha giustificato il tutto dicendo di avere un nipote con il raffreddore. "Sto bene - ha detto Biden ai giornalisti che gli chiedevano se stesse bene -. Quello che ho è un nipote di un anno e mezzo che ha il raffreddore a cui piace baciare suo nonno... è solo un raffreddore".

Insomma, quello che avrebbe il presidente americano non è il Covid. Il suo medico, Kevin O'Connor, ha assicurato che solo questa settimana Biden è stato testato tre volte e i test sono risultati negativi. A fargli eco anche il presidente: "Faccio il test per il Covid tutti i giorni". Biden non è la prima volta che durante le telecamere tossisce. Prima di diventare presidente, il candidato alle primarie democratiche, era stato intervistato in diretta sulla Cnn.

Qui aveva ripetutamente tossito sulla mano, violando così le norme sulla prevenzioni del contagio da Covid-19. Biden aveva appena ammesso di seguire tutte le direttive e gli accorgimenti dettati dalle autorità sanitarie. "Lei lo sa – lo aveva incalzato l’intervistatore Jake Tapper – si presuppone che si tossisca sul gomito". Biden, imbarazzato, si era difeso: "È vero, sono d’accordo, ha ragione". Una gaffe in piena regola.

