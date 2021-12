Regina Elisabetta umiliata dal principe Andrea: soldi e violenza sessuale, lei paga e lui... indiscrezioni-choc

13 dicembre 2021 a

La Regina Elisabetta "tagliata fuori" dal principe Andrea. Stando alle ultime indiscrezioni, riportate da fonti interne al The Mirror, la Sovrana starebbe continuando a pagare le spese legali per la causa in cui è coinvolto il duca di York, ma quest'ultimo non starebbe aggiornando sua madre sulla linea difensiva. Con lei, infatti, avrebbe avuto "poche o nessuna conversazione". A quanto pare, riporta il Giornale, Andrea sarebbe "poco propenso" a far sapere a Elisabetta e a suo fratello maggiore Carlo come intende procedere legalmente.

Il principe, infatti, è stato accusato da una donna, Virginia Giuffre, di aver avuto dei rapporti sessuali con lei quando aveva solo 17 anni. E non solo. La giovane ha dichiarato anche di essere stata "svenduta" al figlio della Regina dal pedofilo Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere, e dalla sua complice Ghislaine Maxwell, ora sotto processo. Proprio a causa di questo scandalo, il duca ha deciso di ritirarsi dalla vita pubblica due anni fa, su consiglio di Sua Maestà.

A complicare ulteriormente la situazione anche un brutto litigio tra Andrea e i suoi avvocati: ci sarebbero state delle "gravi divergenze". Il principe, comunque, ha sempre negato ogni accusa, affermando di non conoscere la giovane donna che gli punta il dito contro. Anche se in realtà c'è una foto che li mostra insieme mentre sorridono abbracciati nella casa londinese della Maxwell.

