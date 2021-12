Contrado Estrada, il dramma dell'uomo col naso a forma di pene: fotografie pazzesche

24 dicembre 2021 a

Si chiama Conrado Estrada e, suo malgrado, ha iniziato a usare mascherine ben prima del Covid e ben prima di tutto il mondo. Già, doveva nascondere il suo naso: il 57enne, infatti, aveva una malformazione che aveva reso il suo naso simile a un pene. Un grosso guaio, che gli creava problemi a respirare e a mangiare.

Conrado, residente a Portchester, stato di New York, negli Usa, racconta come i bambini lo guardassero inorridito: "Chiedevano alle mamme cosa mi fosse successo, dunque indossavo sempre una mascherina". Per coprirsi e per coprire quel naso incredibile. "Il naso aveva raggiunto le mie labbra e spesso me lo morsicavo quando portavo le forchette alla bocca per mangiare", spiega.

Ma ora, la vita di Conrado Estrada è cambiata. In meglio. Grazie a un intervento di chirurgia plastica effettuato da Thomas Romo, direttore del reparto Facial plastic reconstructive surgery al Lenox Hill Hospital, è tornato ad avere un naso normale. Il punto è che l'uomo ha cercato a lungo una soluzione: "Ho passato sei anni a incontrare dottori e specialisti, ma nessuno aveva una soluzione". E la soluzione è il dottor Romo, che ora spiega, con un pizzico di ironia: "Non potevo dire cosa pensavo di quel naso. Sembrava che avesse un pene sul naso". Già, sembrava a tutti. Ma ora che l'odissea è finita si può anche dire...

