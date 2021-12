Regina Elisabetta, paura durante il discorso di Natale: 19enne armato fa irruzione a Windsor

25 dicembre 2021 a

Paura per la Regina Elisabetta. Un uomo armato è stato arrestato nel giardino del castello di Windsor proprio nel giorno di Natale, mentre la Regina ha tenuto il suo tradizionale discorso di auguri. Il giovane, 19enne, si è intrufolato nella tenuta della Corona inglese intorno alle 8.30 locali, ma non è riuscito a entrare in alcun edificio. Il ragazzo, residente a Southampton, è stato così arrestato con l'accusa di ingresso in un sito protetto e possesso di arma offensiva. Elisabetta II è stata costretta quest'anno a celebrare le feste a Windsor, a causa dell'aumento dei contagi da Covid nel Regno Unito.

I membri della famiglia reale, fa sapere la polizia, stanno bene e sono stati informati dell'accaduto. Attualmente sono in corso le indagini per capire il movente e le reali intenzioni dell'uomo. Intanto la Regina nel suo discorso, ha ricordato il marito, il principe Filippio, scomparso da poco. Buckingham Palace ha inoltre annunciato che in primavera si terrà a Westminster Abbey una funzione di ringraziamento per la vita del duca di Edimburgo.

E secondo diverse fonti la famiglia reale “si aspetta pienamente” che Harry e Meghan siano presenti alla cerimonia. L'invito agli inglesi da parte della Regina è stato quello di festeggiare il Natale con amici e familiari nonostante il dolore e le difficoltà causate dalla pandemia.

