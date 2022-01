Omicron, "primi casi anche lì". Fin dove si è spinta la variante: impensabile, la prova che non si può fermare?

01 gennaio 2022 a

La contagiosissima variante Omicron è arrivata ovunque, perfino in Antartide. Lo confermerebbe il fatto che alcuni ricercatori della stazione polare belga "Princess Elisabeth" sono risultati positivi, nonostante le rigide misure adottate. Secondo un virologo consultato dal Segretariato Polare, comunque, è alta la probabilità che l'infezione alla stazione sia dovuta proprio alla nuova variante.

Come riportato da TgCom24, infatti, la Omicron rappresenta il 99% dei casi in Sud Africa, che è l’ultima tappa prima di raggiungere l'Antartide. Nessuno dei contagiati comunque sarebbe grave. La notizia è stata riporta dal quotidiano belga Le Soir, secondo cui tutti i ricercatori avevano ricevuto almeno due dosi di vaccino ed erano risultati negativi ai test fatti prima della partenza per la base polare.

Al momento ben due terzi delle 25 persone presenti nella stazione sono risultati positivi al virus. Ma, stando a quanto trapelato finora, nessuno di loro mostrerebbe dei sintomi particolarmente gravi. La base in questione è situata vicino alla punta più settentrionale della penisola Antartica nella regione occidentale, lontano dalla base australiana nell’Antartide orientale. Nel frattempo si registrano nuovi picchi in diverse parti del mondo: in Australia per esempio, la curva dei casi si è impennata a causa della rapida estensione di un focolaio negli Stati orientali del paese, il Nuovo Galles del Sud e Victoria, che hanno toccato nelle ultime 24 ore nuovi record giornalieri, rispettivamente di 22.577 e 7.442 infezioni.

