Charlene di Monaco, "ci mancherai". Il lutto nella clinica svizzera, ore drammatiche

Un lutto per Charlene di Monaco, vissuto da "reclusa" più che da paziente nella clinica svizzera in cui la principessa triste sta trascorrendo lunghi mesi in cura da una un non meglio precisato problema di salute. L'ex attrice e modella sudafricana ha voluto rompere il silenzio che l'ha sempre accompagnata nel suo tribolato 2021 condividendo con sudditi e ammiratori un toccante ricordo di Desmond Tutu, l'arcivescovo suo connazionale scomparso a poche ore dalla fine dell'anno.

"Mio caro amico, ci mancherai – scrive Chìarlene riguardo all'uomo di chiesa, l'uomo che insieme a Nelson Mandela ha contribuito a rompere il secolare muro dell'Apartheid in Sudafrica -. So che ora sei accanto ai nostri padri. Avrò sempre bei ricordi di noi. E la tua risata rimarrà per sempre nel mio cuore. Riposa in pace". Il post su Instagram, uno dei pochi condivisi in questi mesi e di certo trai più sentiti, è stato accompagnato da molti commenti di affetto e cordoglio, ma anche dalle consuete speculazioni sulla salute della Principessa e sul suo "addio" ufficioso a Montecarlo. Sono sempre state poche, infatti, le parole dedicate sui sociale al marito, il principe Alberto,e ai figli Gabrielle e Jacques.

Una riservatezza che alimenta ovviamente le voci più spregiudicate sulla presunta "indifferenza" maturata da Charlene nei confronti della famiglia e soprattutto degli obblighi di Corte, una condizione triste e opprimente che sarebbe causa e insieme conseguenza del profondo stato depressivo attraversato dalla principessa, che da quando lo scorso marzo è volata in Sudafrica per una delicata e misteriosa operazione otorino-laringoiatrica di fatto non si mai più ripresa, tornando a Montecarlo per pochi giorni a settembre per poi farsi ricoverare in Svizzera.

