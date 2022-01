Cancro, "quel neo è un tumore". Gli vede una macchia sul collo, sconcertante diagnosi in diretta

03 gennaio 2022 a

Nadia Popovici, studentessa di 22 anni di Seattle, stava assistendo alla partita di hockey tra la squadra di casa dei Kranen e i Canucks, il 23 ottobre, quando ha notato un neo sospetto sul collo di Brian "Red" Hamilton, un addetto ai materiali della franchigia canadese. Non sapendo se ne fosse consapevole, ha battuto sul plexiglass di separazione e gli ha mostrato il messaggio che aveva scritto sul cellulare per metterlo in guardia. Hamilton ha poi seguito il suo consiglio e si è fatto controllare da un dermatologo al ritorno a Vancouver, scoprendo che si trattava di un melanoma maligno, un tipo di tumore della pelle. La tempestività della visita ha permesso all'assistente di essere immediatamente operato e la biopsia ha poi confermato che quel tumore poteva essergli fatale.

In vista di una nuova partita a Seattle tra i Kranen e Vancouver, a Capodanno, i Canucks avevano lanciato un appello sui social per ritrovare la tifosa-crocerossina. Brian Hamilton si è detto sconvolto dalla capacità della giovane di notare quella macchia considerando che non era grande e lui indossava una giacca e aveva anche i fili della radio che gli coprivano parzialmente il collo.

Nadia è stata poi rintracciata ed è stata invitata a incontrare Hamilton che prima della partita ha potuto ringraziarla con un abbraccio per aver "cambiato la vita" a lui e alla sua famiglia. La 22enne ha raccontato di aver fatto affiancamento negli ospedali e anche in reparti oncologici e che alla partita di ottobre, la prima di hockey su ghiaccio a cui assisteva, aveva subito pensato che quella macchia sembrava un tipico caso di melanoma maligno. Il pubblico, che ormai conosceva la storia pubblicizzata in rete e sui media, ha tributato un'ovazione alla studentessa all'annuncio che Kranen e Canucks le avrebbero donato una borsa di studio da 10mila dollari. Per la cronaca Vancouver ha poi vinto 5-2 ma i Canucks hanno twittato una foto di Nadia e Brian con la didascalia: "La più grande vittoria di stasera".

