No vax in piazza, sguinzagliato il cane poliziotto: come lo ha ridotto

Scontri ad Amsterdam tra la polizia in assetto antisommossa e i manifestanti no vax che si sono radunati per protestare contro le restrizioni per il Covid e le vaccinazioni. Sui social sono circolati numerosi video, tra cui quello di un manifestante azzannato da uno dei cani della polizia e trascinato sulla strada.

La polizia è intervenuta nella piazza del Museo, sulla base di un ordine della sindaca Femke Halsema la quale ha emesso un ordine d'emergenza perché le persone si disperdessero. La polizia quindi è avanzata per allontanare i presenti, che si sono diretti nelle strade vicine. I dimostranti si sono poi radunati per un comizio del partito populista Forum per la democrazia.

Alla fine alla fine quattro poliziotti sono rimasti feriti negli scontri con i manifestanti e 30 persone sono state arrestate.



I tassi di infezione da coronavirus sono diminuiti gradualmente per settimane nei Paesi Bassi, che hanno reintrodotto misure di blocco a novembre e le hanno ulteriormente inasprite durante le festività natalizie. La media su 7 giorni dei nuovi casi giornalieri è stata leggermente inferiore nell'ultima settimana, con 85,55 nuovi casi per 100mila persone, anche se la variante Omicron è dominante della nazione. Durante il lockdown, tutti i negozi non essenziali sono stato chiusi così come bar, ristoranti e locali come musei, teatri e cinema

