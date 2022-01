Donald Trump nei guai. "Cosa gli implorò la figlia Ivanka": bomba sulla ricandidatura dell'ex presidente

03 gennaio 2022 a

Una bomba a orologeria su Donald Trump. A quasi un annoi esatto dallo sconvolgente assalto dei "trumpiani" a Capitol Hill, il Parlamento americano a Washington, emergono nuove pesanti rivelazioni che aggraverebbero i sospetti sull'allora presidente uscente. La figlia, Ivanka Trump, avrebbe scongiurato il padre di fermare i rivoltosi, scesi in piazza per contestare l'elezione del neo-eletto Joe Biden. Dopo l'accusa di brogli democratici, cavalcata dallo stesso Biden dopo le elezioni del dicembre 2020, centinaia di manifestanti avevano occupato il Palazzo del potere gettando il Paese sull'orlo della guerra civile. Uno stato d'assedio durato alcune ore con Trump, ancora in carica, che secondo i democratici poco o nulla fece per scongiurare il pericolo.

Qualche settimana fa dalla Commissione parlamentare che indaga sui fatti del 6 gennaio 2021 era emersa una sconcertante verità: il giorno prima dell'assalto, un ex colonnello dell'esercito texano avrebbe consegnato all'ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadow un dossier per annunciare l'operazione "militare" a Capitol Hill, che Trump avrebbe dovuto sfruttare per "ribaltare l'esito delle presidenziali", congelare la staffetta con Biden e mantenere il potere. Un potenziale "golpe militare" in piena regola, anche se Meadow giura che quel piano non arrivò mai nelle mani del presidente. Di sicuro, però, alla Casa Bianca c'era chi sapeva cosa stava per accadere.

Ora, loca stessa Commissione parlamentare ha portato alla luce l'atteggiamento di Ivanka, figlia del presidente nonché sua influentissima consigliera. Gli chiese "per almeno due volte 'per favore ferma la violenza'", ha annunciato ad Abc News la deputata repubblicana Liz Cheney, vicepresidente della commissione. Il collega dem Bennie Thompson ha parlato invece di "una testimonianza significativa che ci porta a credere che alla Casa Bianca fu detto di fare qualcosa".

