Jair Bolsonaro ricoverato d'urgenza: "Dolori fortissimi", la corsa in ospedale e un sospetto

Per la seconda volta nell’arco di poco più di sei mesi, Jair Bolsonaro è stato ricoverato d’urgenza. Il presidente del Brasile ha manifestato dolori addominali durante le vacanze a Santa Caterina ed è stato portato all’ospedale Vila Nova Star, a sud di San Paolo per una sospetta occlusione intestinale. Nel dare la notizia, la Cnn ha citato come fonte Antonio Luiz Macedo, il chirurgo che operò Bolsonaro dopo l’accoltellamento subito durante la campagna elettorale del 2018.

Il presidente brasiliano è stato trasportato in ospedale con l’elicottero e si sta sottoponendo a tutti gli esami del caso per stabilire con certezza la causa del suo malessere. Bolsonaro è stato accompagnato dalla moglie Michelle e dalla figlia Laura: probabile che il motivo del ricovero sia simile a quello dello scorso luglio, quando fu portato un ospedale per una subocclusione intestinale. In quel caso a far scattare l’allarme del presidente brasiliano era stato un singhiozzo che persisteva da una decina di giorni.

La salute di Bolsonaro è stata molto discussa negli ultimi anni, attirando l’attenzione del popolo brasiliano e in particolare dei media. Di certo l’episodio più serio è quello legato al settembre del 2018, quando durante la campagna elettorale Bolsonaro fu ferito all’addome da un oppositore armato da coltello.

