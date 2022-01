Air Mauritius, orrore a bordo: cosa trova lo staff dell'aereo in bagno, una scoperta sconvolgente

03 gennaio 2022 a

Una scoperta sconvolgente quella fatta a bordo di un aereo dell'Air Mauritius. Dopo l'atterraggio alle isole, lo staff della compagnia si è recata nel bagno dove ha rinvenuto un neonato appena partorito e abbandonato nel contenitore dei rifiuti della toilette. Gli addetti, saliti per un controllo dogale, si sono insospettiti non appena hanno visto l'abbondanza di carta igienica macchiata di sangue.

A partorire il piccolo una donna di 20 anni, che l'avrebbe dato alla luce durante il volo dal Madagascar. La giovane, nonostante neghi l'accaduto, è ora piantonata in ospedale assieme al figlio. Entrambi stanno bene, ma il piccolo, vista la situazione, è stato trasferito d'urgenza al nosocomio. Qui è stato curato dal personale sanitario, ugualmente incredulo per l'accaduto.

La donna che si pensa essere la madre del bimbo trovato sul velivolo, una cittadina malgascia, era arrivata nell'arcipelago per un contratto di lavoro di due anni. Solo accurati controlli medici potranno accertare se è davvero lei la donna che ha partorito. Una volta terminati gli esami e solo se le verifiche confermano quanto sospettato, la donna sarà incriminata per abbandono di neonato. Proprio pochi giorni fa, qualcosa di altrettanto sorprendente è accaduto a bordo dell'aero della United Airlines. Qui un uomo è stato cacciato per aver indossato degli slip di pizzo rosso al posto della mascherina.

