Rapito a 4 anni, ritrova la madre a 37: come l'ha trovata, il dettaglio che lascia interdetti

Sta facendo il giro del mondo la storia di Li Jingwei, un cinese di 37 anni e padre di due figli che è riuscito a ritrovare sua madre dopo 33 lunghissimi anni. L’uomo è cresciuto nell’Henan, che si trova nella Cina settentrionale, ma non è nato lì: ci è arrivato a 4 anni dopo essere stato rapito da una banda di trafficanti di esseri umani.

Li Jingwei non aveva mai messo in conto la possibilità di ricongiungersi con i suoi genitori, ma ad un certo punto l’idea si è fatta strada nella sua testa una volta diventato adulto e a sua volta genitore. In particolare è venuto a conoscenza del fatto che altri bambini rapiti all’epoca erano riusciti a ritrovare i loro parenti. E allora ha fatto l’unica cosa che era in suo potere e che potesse aiutarlo: ha condiviso in rete una mappa di quello che ricordava essere il suo villaggio natale.

Nonostante fosse stato rapito a 4 anni, da allora aveva disegnato le immagini della sua casa almeno una volta al giorno per non dimenticarla. Ciò gli ha consentito di disegnare come apparivano certe case e come gli abitanti del villaggio cucinavano il riso. Il resto lo ha fatto la polizia, che ha dato un nome al villaggio disegnato sulla mappa: Zhaotong, una città sulle montagne dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina. I test del Dna hanno confermato che l’uomo era il figlio scomparso di una donna ancora in vita: i due si sono riuniti proprio a Capodanno, commuovendo la Cina e non solo.

