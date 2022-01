Covid, scoperta una nuova variante africana: "Lontana parente di Omicron", perché l'hanno tenuta nascosta

04 gennaio 2022 a

La Francia ha fatto registrato oltre 200mila nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, praticamente tutti riconducibili alla variante Omicron, che è largamente diffusa nel Paese. Nel frattempo è stata individuata una nuova variante che presenta 46 mutazioni e viene definita una “lontana parente” della Omicron. Finora sono stati identificati 12 casi a cominciare dal paziente zero, che è emerso essere un viaggiatore proveniente dal Camerun.

Quindi anche questa nuova variante è riconducibile al continente africano. “L’abbiamo trovata a inizio dicembre dell’anno scorso in 12 pazienti della città di Forcalquier, a un centinaio di chilometri da Marsiglia”, ha dichiarato Philippe Colson, il professore a capo della squadra che ha scoperto la nuova variante. “L’Oms non le ha ancora dato un nome - ha aggiunto - l’abbiamo chiamata IHU ed è stata depositata sulla rete di condivisione scientifica Gisaid con il nome B.1.640.2”. Il timore è che possa resistere maggiormente ai vaccini, ma per il momento non sembra essere particolarmente diffusa.

Secondo l’identikit tracciato dai ricercatori francesi, tale variante sarebbe un “lontano parente” di Omicron: “Le osservazioni mostrano ancora una volta l’imprevedibilità con cui emergono nuove varianti di Sars-CoV-2 e la loro provenienza dall’estero. Testimoniano la difficoltà di controllare il loro ingresso e la loro successiva diffusione”.

