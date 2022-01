Charlene di Monaco in clinica, lo sfregio dalla prima figlia di Alberto: la foto che farà crollare la principessa

04 gennaio 2022 a

a

a

C'è una foto che sta facendo salire la tensione tra i Grimaldi. Mentre la principessa Charlene è ricoverata in una clinica in Svizzera per curare la dipendenza da psicofarmaci e rimettersi in forma dopo i guai di salute che l'hanno costretta a restare in Sudafrica per otto mesi, la figlia maggiore del principe Alberto, Jazmin Grace Grimaldi, 29 anni, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto insieme ai tre fratellastri, Alexandre, 18 anni, e i gemelli Jacques e Gabriella, appunto, figli di Alberto e Charlene.

Charlene di Monaco, mentre lei è ricoverata spunta questa foto... sfuriata in vista contro il principe Alberto? | Guarda

La ragazza è seduta vicino a Jacques e Gabriella e Alexandre Grimaldi Coste, il quale è nato da una relazione durata cinque anni tra il principe Alberto e l’ex hostess Nicole Coste che ha detto: "Alberto ha onorato la sua promessa: le cose stanno andando bene e stanno seguendo il loro corso, cosa di cui sono molto felice. Contrariamente a quanto alcuni hanno scritto, Alberto ha sempre assunto il suo ruolo di padre e tra noi non è mai stato stipulato alcun accordo finanziario. Il nostro rapporto si basa sulla fiducia".

Charlene di Monaco: "Chi vorrei incontrare". Ricoverata in clinica, esplode il gossip: le voci sul flirt col "principino"

Parole queste che insieme alla foto della "famiglia allargata felice" (senza Charlene) avranno avuto un effetto sulla principessa. Pare infatti che a Palazzo Grimaldi i rapporti tra Charlene di Monaco e i due figli più grandi di Alberto siano ben poco sereni...

"Ci mancherai". Charlene di Monaco travolta dal lutto nella clinica svizzera: ore drammatica, filtra una voce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.