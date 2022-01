Charlene di Monaco, indiscrezione-bomba da Palazzo Grimaldi: "Fra pochi giorni la principessa...". Tutto finito?

04 gennaio 2022 a

Charlene di Monaco è ancora in Svizzera, in una clinica privata per farsi curare dalla dipendenza da psicofarmaci e per rimettersi dopo i guai di salute che l'hanno costretta a restare in Sud Africa per otto mesi, lontano dai suoi figli e dalla sua famiglia. Una assenza la sua che pesa enormemente sui suoi bambini.

La principessa ha trascorso infatti il Natale e le festività da sola, senza il principe Alberto e senza i gemellini Jacques e Gabriella che hanno solo 7 anni e che hanno tanto bisogno della loro mamma, soprattutto in questi giorni di festa. Ora però, sembra finalmente esserci una buona notizia per la famiglia reale. Charlene potrebbe presto tornare a Palazzo Grimaldi, secondo quanto ha rivelato Stéphane Bern, esperto di reali e di Palazzo Grimaldi, che ha dichiarato in una intervista al magazine Gala, che la principessa di Monaco potrà rivedere a breve i suoi amatissimi bambini.

“Come chiunque altro nelle sue condizioni, anche Charlene ha bisogno di riprendersi in un luogo tranquillo e protetto”, ha raccontato Bern, che poi ha subito aggiunto: "La Famiglia Reale spera che possa tornare presto a Monaco", anche perché i suoi figli "sentono molto la sua mancanza".

