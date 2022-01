Omicron, terrificante dagli Stati Uniti: "Quanti sono i contagi nelle ultime 24 ore", ecco cosa ci aspetta tra pochi giorni?

04 gennaio 2022 a

Oltre un milione di nuovi casi di Covid nell’arco di sole 24 ore. Sono i numeri ufficiali che arrivano dagli Stati Uniti e fanno decisamente paura, oltre che una certa impressione. Il conteggio viene tenuto dalla Johns Hopkins University, secondo cui i contagi rilevati nella giornata di ieri, lunedì 3 gennaio, sono stati il doppio rispetto a quattro giorni fa e il quadruplo rispetto a una settimana fa.

Insomma, la variante Omicron è totalmente fuori controllo negli Stati Uniti, che rischia un sovraccarico del sistema sanitario: per ora gli ospedali stanno reggendo, ma solo grazie al vaccino che, pur non riuscendo a bloccare il contagio, fa sì che non venga sviluppata la malattia nella stragrande maggioranza dei casi. Come spiegato da Bloomberg, il dato che parla di un milione di contagi in un solo giorno è addirittura sottostimato: questo perché non vengono conteggiati tutti quegli americani che si affidano ai test fai da te.

Soltanto qualche giorno fa era arrivato l’ammonimento da parte di Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca per quanto concerne la pandemia: “L’unica difficoltà è che se ci sono molti casi, anche se il tasso di ospedalizzazione è più basso con Omicron che con Delta, c’è ancora il pericolo di un aumento dei ricoveri che potrebbe mettere in difficoltà il sistema sanitario”.

