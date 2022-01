La scimmia sta per morire, il suo ultimo gesto quando vede l'uomo con cui ha vissuto per 40 anni: mondo commosso e sconvolto

04 gennaio 2022 a

Il legame affettivo tra un uomo e una scimmia va oltre la morte. Continua a emozionare il mondo il video pubblicato nel 2016 dallo zoologo olandese Jan Von Hoof, fondatore del Royal Burger's Zoo di Arnhem, nei Paesi Bassi. Lo scienziato arriva al capezzale di Mama, anziana scimpanzé morta a 59 anni. Era il più anziano esemplare dello zoo, la "matriarca" della colonia di primati e Von Hoof l'aveva conosciuta per la prima volta nel 1972. Di fatto, hanno vissuto insieme per 40 anni, tutti i giorni.

Mama è stanca, sfinita dalla malattia, una lunga agonia che le rende difficile cibarsi e quasi impossibile muoversi, tanto meno alzarsi dal suo giaciglio. Un giorno lo zoologo la trova raggomitolata in un angolo. Tenta di darle qualcosa per sfamarla, la grossa scimmia riesce a malapena ad aprire la bocca. Poi Mama riesce a voltarsi e vede Von Hoof negli occhi. La scena è commovente: lo scimpanzé urla di gioia, alza la mano per accarezzare l'uomo e scompigliargli i capelli. Lo ha riconosciuto, cerca di abbracciarlo, è come se avesse raccolto le sue energie per regalargli il saluto che merita. Un amico. Di più, forse, un membro della sua famiglia. Pochi giorni dopo, Mama è morta. Ma da allora il suo gesto non ha smesso di far piangere milioni di utenti in giro per il mondo.





La scimmia morente riconosce l'uomo con cui ha vissuto: guarda il video

