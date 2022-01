Big Dave, l'orrore che sconvolge gli Usa. Campione di arti marziali sparito da 2 anni: com'è ridotto

04 gennaio 2022 a

E' stato ritrovato in un bosco il corpo di Big Dave, il campione di arti marziali scomparso l'8 febbraio 2020 a 25 anni, due metri di altezza, 110 chili di muscoli. Da allora sua madre Tracy continuava a ripetere: "Non può essere sparito". E così. dopo due anni di ricerche, un film-documentario, appelli e manifesti sparsi ovunque, David Koenig è stato rinvenuto, ma di lui resta solo lo scheletro.

Il campione è stato trovato casualmente da un cercatore di corna di cervo e secondo le analisi dell'anatomopatologo quelle ossa sono proprio le sue. Non si tratterebbe però di morte violenta. Quindi il giallo resta, riporta il Corriere della Sera. La domanda è: "Perché una notte d'inverno Big Dave è uscito dall'hotel dove alloggiava e non è più tornato? Perché subito dopo aver inviato un sms ai suoi amici chiedendo aiuto non ha mai risposto? Sua madre ha raccontato che aveva un passato di dipendenze ma "niente di preoccupante".

JT Tilley, capo allenatore del Branson Fight Club, descrive David così: "Teneva al gruppo ed era sempre lì per ascoltare e supportare i suoi compagni di squadra. Un gigante buono". La madre Tracy ha sempre detto di temere che il figlio fosse stato ucciso, ma ora l'ipotesi è esclusa: "Nessuno ha ucciso Dave. Nessuno! Ha lasciato il Peach Tree a piedi e non è mai tornato a casa", è il suo grido di dolore su Facebook. "Ma perché era sconvolto? E perché ha camminato attraverso la foresta? Molto probabilmente non lo sapremo mai. Il mio Dave è finalmente in pace". Il giallo invece resta.

