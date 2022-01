Jair Bolsonaro "non si riprenderà mai": la pesantissima verità dietro la "occlusione intestinale"

04 gennaio 2022 a

Jair Bolsonaro si trova ricoverato all’ospedale Vila Nova Star, situato a sud di San Paolo, per una sospetta occlusione intestinale. Il presidente del Brasile si trovava in vacanza a Santa Caterina quando ha iniziato a manifestare dei dolori addominali: da qui la decisione del ricovero, visto anche il precedente dello scorso luglio, quando Bolsonaro era stato portato in ospedale per lo stesso motivo.

Il presidente brasiliano ha subito l’inserimento di un sondino naso-gastrico e al momento le sue condizioni di salute sono sotto stretta osservazione: non dovrebbe essere necessario un intervento chirurgico, che sarebbe l’ennesimo dopo quanto capitatogli nel 2018. Proprio quell’episodio è alla base di questi problemi intestinali di Bolsonaro: allora fu accoltellato durante la campagna elettorale, gli strascichi si fanno sentire ancora oggi. Una coltellata dritta all’addome ha infatti costretto il presidente ad altri ricoveri e interventi nel corso degli ultimi tre anni.

Diversi ministri del suo governo hanno scritto dei messaggi sui social per chiedere alla gente di pregare per Bolsonaro. La first lady Michelle ha ringraziato per tutti i messaggi di sostegno ricevuti dopo il ricovero del marito: “Sequele che porteremo con noi per il resto della nostra vita. Ma Dio è buono e ha il controllo di tutte le cose”, ha scritto sui social.

