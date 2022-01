Varsavia, fa shopping senza mascherina: arrestato dalla polizia per omicidio, ecco chi era

04 gennaio 2022 a

a

a

Una storia incredibile quella che arriva da Varsavia, in Polonia. Un uomo è stato richiamato dalla polizia perché senza mascherina all'interno di un negozio. Peccato però che quello fermato non fosse un uomo qualunque. Si trattava di un assassino ricercato da ben 20 anni. Dovrebbe scontare una pena di 25 anni in carcere per un omicidio. I poliziotti lo hanno riconosciuto solo dopo essersi avvicinati.

"Cosa mi è successo". Anna Falchi in onda con la mascherina, ore di angoscia per l'attrice

Per un uomo abituato a scappare per così tanto tempo, facendola franca ogni volta, quello di non mettere la mascherina si è rivelato un errore fatale. Dopo ben due decenni in cui era riuscito a sottrarsi alla giustizia, adesso arriva la resa dei conti. La polizia ha fatto sapere che l'uomo è stato arrestato in seguito a un controllo effettuato in un grande magazzino dagli agenti.

Mascherine Ffp2, l'errore da non commettere: di quanto aumenta il contagio se indossate male

Le forze dell'ordine erano intervenute solo perché lo avevano visto senza il dispositivo di protezione anti-Covid sul viso. Elwira Kozlowska, portavoce della polizia di Varsavia, ha precisato che l'uomo è stato arrestato nel sobborgo di Bielany. Su di lui pende una condanna molto pesante: lo aspettano ben 25 anni di reclusione per un omicidio. In merito a questo, però, la portavoce non ha fornito ulteriori particolari, limitandosi a descriverne l'arresto.

Covid, la vergogna tamponi: prezzi gonfiati, chi specula sulla pandemia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.