Emmanuel Macron: "Ho proprio voglia di rompere le pal*** ai non vaccinati"

"Ho proprio voglia di rompere le pal** ai non vaccinati": Emmanuel Macron è stato molto duro nei confronti dei no vax in un'intervista rilasciata al Parisien. Il presidente ha spiegato che non è sua intenzione "rompere le scatole ai francesi". Non a tutti, almeno. Solo a quelli che hanno scelto di non immunizzarsi. Macron, dunque, ha parlato dell’introduzione del "pass vaccinale" che a partire dal 15 gennaio dovrebbe sostituire l’attuale "pass sanitario", rilasciato anche ai tamponati. In ogni caso, come riporta il Corriere della Sera, bisogna capire se la proposta di legge del governo verrà approvata in tempo dal Parlamento.

"Non voglio mettere i non vaccinati in prigione, non voglio vaccinarli con la forza – ha continuato il presidente francese -. E dunque, bisogna dire loro: a partire dal 15 gennaio, non potrete più andare al ristorante, non potrete più bere un bicchiere, prendere un caffè, non potrete più andare a teatro o al cinema". Una posizione molto dura, motivata dall'ondata di contagi che ha colpito il Paese: oltre 270 mila in sole 24 ore. Soprattutto a causa della Omicron. Secondo Macron, inoltre, la principale colpa dei no vax è quella di "minare la solidità di una nazione". E ancora: "Quando la mia libertà arriva a minacciare quella degli altri, divento un irresponsabile. E un irresponsabile non è più un cittadino".

Le parole del presidente hanno acceso un grande dibattito in Francia. "Il garante dell’unità della Nazione si ostina a dividerla e rivendica la volontà di fare dei non vaccinati dei cittadini di serie B", ha detto per esempio Marine Le Pen, leader del Rassemblement National. A quanto pare però - scrive il Corsera - le dichiarazioni di Macron non sarebbero state fatte di impulso, anche perché "le interviste scritte vengono sottoposte a una attenta rilettura e correzione dell’Eliseo prima del via libera alla pubblicazione". Il presidente avrebbe semplicemente ragionato in vista delle elezioni di aprile. E così ha voluto schierarsi apertamente con la larga maggioranza dei francesi, vaccinati e sempre più insofferenti nei confronti dei no vax.

