Russia, i due pedofili rapiscono una bimba di 5 anni: violentata e uccisa, il video che sconvolge il mondo

06 gennaio 2022

Orrore sconvolgente in Russia. Un video girato dalle telecamere di sorveglianza, pubblicato dal tabloid britannico Daily Mail, ha ripreso due uomini nel momento in cui rapiscono una bambina di 5 anni, trascinandola via mentre la piccola urlava e scalciava. Ancora più agghiacciante quello che le telecamere non hanno potuto riprendere: i due hanno poi violentato e pugnalato a morte la bimba. La storia di Veronika Nikolayeva ha sconvolto Kostroma, la città della Russia occidentale (a sud est di Mosca) in cui viveva, ma sta facendo rapidamente il giro del mondo.



La piccola stava giocando nel tardo pomeriggio in un complesso culturale dove la mamma lavora. I due uomini, avvicinatisi, l'hanno quindi prelevata di peso. La vittima, stando alla ricostruzione della polizia, ha reagito e lottato con tutte le sue forze, ma nessuno dei passanti e dei presenti che hanno assistito alla scena si è allarmato né è intervenuto per cercare di capire cosa stesse succedendo, sebbene la piccola urlasse disperata. L'allarme è stato dato dalla madre, ma solo quando si è accorta dell'assenza della figlia.



Guarda il video pubblicato dal Daily Mail



I due mostri sono Denis Gerasimov, 44 anni, e il più giovane Vadim Belyakov, di 24 anni. Una volta presa in spalla la bambina, l'hanno portata in un ostello dove hanno abusato brutalmente di lei prima di ucciderla e nasconderne il corpo in un borsone. Sono stati scoperti nel giro di poche ore: la polizia ha dovuto proteggere i due assassini dalla folla inferocita, intenzionata a linciarli. Sul conto dei due pesano dei precedenti: il più giovane era già stato condannato per furto, mentre il 44enne era finito in carcere per reati legati alla pedofilia.

