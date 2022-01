Donald Trump, la frase rubata al party di Capodanno. Biden spacciato, "Big bang americano"

06 gennaio 2022 a

“Fra tre anni sarò ritornato”. È la confidenza che Donald Trump ha fatto a Paolo Zampolli, un amico di vecchia data che era stato invitato a trascorrere il Capodanno nella villa di Mar-a-Lago dell’ex presidente degli Stati Uniti. Il quale è pronto a scendere nuovamente in campo per il 2024, ancora scottato dal fatto di aver preso 75 milioni di voti ma di non essere comunque stato riconfermato, perdendo il serratissimo testa a testa con Joe Biden.

La bomba arriva proprio nei giorni in cui gli Stati Uniti vivono il primo anniversario del traumatico assalto al Congresso. “Abbiamo parlato dei suoi programmi - ha confidato Zampolli, imprenditore e diplomatico - il presidente è assolutamente fiducioso di ricandidarsi e convinto di vincere. Sa che, guardando ai sondaggi, se ci fossero le elezioni oggi vincerebbe a valanga. È convinto di vincere perché le sue politiche erano giuste, per la sicurezza dei confini e l’immigrazione, l’economia e anche il Covid”.

Trump non temerebbe alcuna competizione interna con i repubblicani: “Il presidente ha preso 75 milioni di voti, sono tanti - ha sottolineato Zampolli - ha creato il movimento Maga, e anche se altri vorrebbero presentarsi, come il governatore della Florida De-Santis, il senatore Cruz o l’ex segretario di Stato Pompeo, il partito repubblicano ora è lui. Sarà molto difficile che qualcuno si azzarderà a sfidarlo”.

