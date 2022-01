Bufalo impazzito, scappa dal macello e irrompe in un ristorante: immagini forti, uomo incornato con violenza

06 gennaio 2022 a

a

a

Un bufalo impazzito ha caricato a testa bassa un uomo che si trovava in un ristorante. È successo nella città di Taizhou, nella provincia di Jiangsu, il 31 dicembre: il video è trapelato solo ora grazie al Daily Mail, che lo ha pubblicato sul suo sito. Le immagini sono piuttosto sconcertanti, perché si vede l’uomo caricato dal bufalo e fatto volare in aria con grande violenza.

Pare che l’animale fosse scappato da un macello poco prima di essere ucciso: una volta riuscita la fuga, il bufalo ha fatto irruzione in un ristorante e ha incornato un cliente. Ovviamente ha anche distrutto il locale mentre correva impazzito per tutta la sala, ma la maggior preoccupazione è per le condizioni dell’uomo che è stato incornato con grande violenza.

Tre casi di Covid, scatta il lockdown totale. Cina, la metropoli isolata "per nulla". Scenario da panico: cosa ci nascondono?

Il video pubblicato dal Daily Mail mostra due uomini, uno a telefono e uno intento a bere una bevanda, stare all’in piedi all’interno del ristorante. Poi ad un certo punto un bufalo compare dietro i vetri di plastica del locale e carica a testa bassa in direzione dell’uomo con la bevanda in mano, che non fa in tempo ad evitare l’impatto. Per qualche secondo il bufalo esce dall'inquadratura e se la prende con il locale, messo a soqquadro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.