La Regina Elisabetta non paga? Principe Andrea rovinato: cosa si vende per difendersi dall'accusa di violenze

07 gennaio 2022 a

La Regina Elisabetta ha tagliato i fondi e ha fatto sapere al figlio Andrea che non ha intenzione di sborsare una sola sterlina per la causa che lo vede protagonista. Il principe è stato infatti accusato da Virginia Roberts Giuffre di averla cosetta a rapporti sessuali quando ancora era minorenne. Un biasimo dal quale il reale deve difendersi e non senza pagare le spese legali. Per questo il principe Andrea vuole accelerare la vendita del suo chalet svizzero, in modo da incassare le somme necessarie. Secondo il quotidiano The Mirror, la Regina Elisabetta si sarebbe rifiutata di aiutare economicamente il duca di York che ha anche infangato il nome della famiglia.

Lo chalet in questione è stato acquistato da Andrea nel 2014 per 16,6 milioni di sterline. La casa si trova nel lussuoso resort svizzero di Verbier e ha sette camere da letto. Lo ha messo in vendita l’anno scorso, ma finora non ha trovato un acquirente. "Per Andrea è tempo di crisi su più fronti. Sta affrontando tutti i costi da solo, quindi ha bisogno di raccogliere denaro velocemente per pagare le spese che aumentano di giorno in giorno", ha confermato una fonte vicina all'uomo.

Non solo, perché il nome di Andrea figura tra i passeggeri del Lolita Express, l'aereo privato con il quale Epstein portava amici e giovani donne ai Caraibi. A testimoniare il tutto alcune fotografie in cui si vede la stessa Virginia, giovanissima. Andrea nega qualsiasi coinvolgimento, ma per la Corona quello del figlio della Regina Elisabetta è un vero e proprio danno all'immagine. Da qui, probabilmente, la decisione della Sovrana di non aiutare il figlio. Così quando la vendita dello chalet sarà completata, si ritiene che il duca non possiederà più alcuna proprietà.

