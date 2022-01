Charlene di Monaco, il colpo di grazia? "Il terzo figlio segreto", indiscrezioni drammatiche: qui crolla il principato

07 gennaio 2022 a

Una querelle in cui si fondono dramma, gossip e indiscrezioni. Una storia infinita, quella di Charlene di Monaco, ancora ricoverata in clinica a Zurigo. Una vicenda dolorosa che, giorno dopo giorno, si arricchisce di nuove, sconcertanti, rivelazioni e ricostruzioni.

Ora, come si è appreso, il principe Alberto, suo marito, e i figli, Gabriella e Jacques, si sono trasferiti in clinica, da lei, per spendere un po' di tempo insieme: Alberto ha infatti disertato i tradizionali appuntamenti di Natale e Capodanno per stare vicino a Charlene. Ogni giorno una visita, incontri brevi, secondo quanto si apprende: la principessa triste sarebbe ancora molto provata dall'infezione che la ha colpito a orecchie, gola e naso, costringendola a stare per lunghi mesi in Sudafrica.

Ma, come detto, proprio mentre la famiglia è riunita, piovono indiscrezioni sconcertante: si scopre infatti che Alberto avrebbe un figlio illegittimo, il terzo dopo i due nati da due fugaci relazioni prima delle nozze con Charlene Wittstock. Lo scorso ottobre infatti, una donna brasiliana avrebbe chiesto al principe di sottoporsi al test del Dna, sostenendo di avere concepito un figlio con lui. E stando al racconto della donna, Alberto si sarebbe presentato a lei come un avvocato canadese. “Non sapevo chi fosse”, ha precisato. Quando poi scoprì di essere incinta, provò a contattarlo ma lui era sparito nel nulla.

Un colpo al cuore, per Charlene, se fosse vero. Voci che comunque non possono che tormentarla ulteriormente in questi giorni drammatici. Da par suo, Palazzo Grimaldi ha smentito categoricamente le ultime indiscrezioni con una scarna nota, che recita: "Non c’è mai stata nessuna relazione fra il Principe e quella donna. Alberto ha sempre riconosciuto tutti i figli". Ma voci e misteri continuano ad inseguirsi...

