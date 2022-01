Charlene di Monaco, "ancora qualche mese": dalla clinica una soffiata drammatica, choc nel Principato

08 gennaio 2022 a

Direttamente dalla clinica Svizzera in cui è ricoverata, clinica che si trova a Zurigo, arrivano indiscrezioni su Charlene di Monaco, la principessa triste che ha ricevuto la visita del marito, il principe Alberto, e dei due figli, i gemellini Jacques e Gabriella. A Palazzo Grimaldi vige il massimo riserbo sull'incontro ma, secondo quanto svelato dal sito royalcenter.co.uk, l'incontro di famiglia sarebbe avvenuto poco prima di Natale.

Anche su questo incontro, è mistero: diverse fonti lo collocano in periodi del tutto differenti. Ma tant'è, secondo quanto riporta il sito specializzato in reali e dintorni, i figli avrebbero portato alla principessa disegni, foto e piccoli regali. Il tutto per farla sentire meno sola, nel suo ricovero iniziato solo pochi giorni dopo il rientro a Monaco dopo lunghi mesi trascorsi in Sudafrica.

Dopo l'incontro, però, altre brutte notizia: "La principessa Charlene trascorrerà ancora qualche mese lontana da casa", hanno confermato fonti del principato. Insomma, il calvario è tutt'altro che finito: il fatto che si parli addirittura di "mesi", ovviamente, permette di comprendere quanto la situazione sia delicata.

Charlene Wittstock, 43 anni, è in clinica dopo aver accusato una forte stanchezza e un forte senso di spossamento al suo rientro dal Sudafrica, dove è rimasta per oltre sei a mesi a causa di un’infezione otorinolangoiatrica. Le fonti ufficiali attribuiscono il suo ricovero proprio all'infezione, ma altre fonti vicinissime a palazzo Grimaldi suggeriscono che dietro al ritiro forzato vi siano potenti e incontrollabili crisi di rabbia e dipendenza da farmaci e sonniferi.

